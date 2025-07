EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 16,05 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,05 EUR zu. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,15 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.075.668 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 53,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,22 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

