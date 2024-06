EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 12,52 EUR.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 12,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.266 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 16,69 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,530 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,553 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Am 06.08.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

