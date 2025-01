EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,15 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,09 EUR. Mit einem Wert von 11,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.114.267 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 1,26 Prozent Luft nach unten.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,21 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. EON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Dienstagmittag