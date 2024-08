EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der EON SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 12,20 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 12,21 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,16 EUR. Mit einem Wert von 12,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.671 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,81 EUR.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,13 EUR fest.

