EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,94 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,94 EUR. Bei 12,94 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 59.897 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. 6,84 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16,88 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

