EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 10,76 EUR nach.

Das Papier von EON SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 10,76 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 10,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 627.234 Stück.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 10,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,21 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 14.11.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

