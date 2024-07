EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

EON SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,27 EUR.

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,27 EUR. Bei 12,31 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,26 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.335 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Abschläge von 15,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,554 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 15.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

