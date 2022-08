EON SE Aktie News: EON SE legt am Freitagmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 9,34 EUR zu. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.593.052 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Gewinne von 25,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 21,10 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 23.338,00 EUR gegenüber 14.638,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,905 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

