EON SE Aktie News: EON SE wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 13,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 13,39 EUR. Bei 13,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 532.238 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

