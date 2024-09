EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 13,48 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 13,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 13,48 EUR. Mit einem Wert von 13,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.830 EON SE-Aktien.

Bei 13,50 EUR markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 22,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,553 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,74 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

