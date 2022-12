EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kursabschlägen

Die EON SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 9,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,14 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 429.768 Aktien.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 26,99 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,76 EUR.

EON SE ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent auf 28.748,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte EON SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,928 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com