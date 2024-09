EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 13,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 13,53 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 940.456 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 13,53 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 22,71 Prozent sinken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,74 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

