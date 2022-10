EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 7,58 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,58 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.447.526 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 39,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,86 EUR.

Am 10.08.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 23.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.638,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,926 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Gaspreisbremse soll so rasch wie möglich umgesetzt werden

EU-Kommission will kommende Woche Vorschläge zu Gaspreis-Eingriff präsentieren

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur E.ON SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON