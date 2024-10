EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,94 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 603.708 Stück gehandelt.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,76 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 16,85 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,79 EUR angegeben.

EON SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

