EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 12,43 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 12,43 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 12,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.784 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 19,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,554 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,29 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,50 Prozent zurück. Hier wurden 22,64 Mrd. EUR gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. EON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

