EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,11 EUR.

Die EON SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 12,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,13 EUR. Mit einem Wert von 12,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 623.848 Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 16,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,81 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

