EON SE Aktie News: EON SE büßt am Nachmittag ein

Um 04:22 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 8,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 8,73 EUR. Bei 8,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.018.038 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 30,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,72 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,45 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,08 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,922 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Energiespartipp: Gemeinsam wohnen kann Strom sparen

RWE-Aktie zieht an: Bericht über mögliche EU-Strompreisgrenze beflügelt Versorgeraktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images