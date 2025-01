EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 10,74 EUR.

Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 10,75 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 10,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.078.944 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,79 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,15 EUR.

EON SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

