EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,24 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 13,24 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 13,30 EUR. Mit einem Wert von 13,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.256.407 EON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 4,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

Am 14.08.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,82 Mrd. EUR gelegen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

