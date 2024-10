EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 13,26 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,26 EUR. Bei 13,30 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.901 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,26 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Am 05.11.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

