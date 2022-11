EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 149.504 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,65 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,11 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 15.047,00 EUR umsetzen können.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,926 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Deutsche Gasspeicher zu 99,6 Prozent voll

E.ON-Aktie tiefer: E.ON verdient trotz kräftigem Umsatzplus weniger - höhere Netzgebühren gefordert

Ausblick: EON SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images