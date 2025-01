EON SE Aktie News: EON SE macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,98 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,98 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.305 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,15 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.11.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

