EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 15,28 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 15,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 15,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,21 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 678.052 Stück gehandelt.

Am 26.05.2025 markierte das Papier bei 15,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 31,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,77 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

