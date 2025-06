EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von EON SE

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,39 EUR ab.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 15,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.098.848 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,85 EUR markierte der Titel am 26.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,99 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 32,17 Prozent Luft nach unten.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,77 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

