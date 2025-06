EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 15,30 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,30 EUR. Bei 15,17 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,21 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.558.310 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. 3,60 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 46,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 EUR je EON SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,77 EUR an.

Am 14.05.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

