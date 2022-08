EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochnachmittag in Rot

Die EON SE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 9,27 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 9,25 EUR. Bei 9,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.446.284 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,54 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,17 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 11,96 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,909 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

