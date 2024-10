EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag tiefer

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 12,97 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 12,97 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,96 EUR. Bei 13,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.946 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,76 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 20,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 14,79 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

XETRA-Handel: DAX in der Gewinnzone