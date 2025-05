EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagmittag nordwärts

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 14,89 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 14,89 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 14,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.280.771 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 15,79 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,01 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Mit Abgaben von 29,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,595 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,38 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 22,64 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Am 20.05.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

