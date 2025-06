EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,26 EUR ab.

Die EON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 15,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.121.919 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2025. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 46,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,82 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

