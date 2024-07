EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,35 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 12,35 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,32 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 157.771 Stück.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,15 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 15,51 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,554 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

Am 15.05.2024 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32,50 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 33,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

