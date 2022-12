EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Montagnachmittag positiv

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 9,09 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,14 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,97 EUR. Zuletzt wechselten 1.199.138 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 24,86 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,76 EUR an.

Am 09.11.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.047,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.748,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 13.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,927 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON