EON SE Aktie News: EON SE behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von EON SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 11,07 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 11,07 EUR. Bei 11,09 EUR erreichte die EON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,99 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.544.439 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,74 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,04 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.11.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

