EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,06 EUR.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,06 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,06 EUR. Zuletzt wechselten 89.031 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,15 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

