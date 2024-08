EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 12,35 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 12,35 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,36 EUR. Bei 12,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.674.329 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 8,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,43 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,74 EUR.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus