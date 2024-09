EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursplus

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 13,24 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,24 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79.635 EON SE-Aktien.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 21,22 Prozent wieder erreichen.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

