EON SE-Aktie aktuell: EON SE verzeichnet Verluste

Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 9,56 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 12.736 Punkten steht. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 9,56 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 9,60 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.915 Aktien.

Am 19.02.2020 markierte das Papier bei 11,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,65 EUR am 23.03.2020.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,97 EUR für die EON SE-Aktie. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,698 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die E.ON SE ist eines der weltweit größten privaten Energieunternehmen. Zur Stromerzeugung werden regenerative und konventionelle Ressourcen genutzt. Daneben ist E.ON auch in der Erdgasförderung, im Strom- und Gashandel sowie im Netzausbau und Vertrieb tätig. Im Bereich erneuerbare Energien gehört E.ON zu einem der weltweit führenden Unternehmen und nutzt Wasser- und Windkraft, Biomasse und Solarenergie. Eine sichere und zuverlässige Stromübertragung ist über die jeweiligen Regionalversorger gewährleistet. Im Bereich Erdgas wird durch E.ON die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt. Die Gasförderung sowie die internationale Beschaffung, der Großhandel und der Vertrieb an industrielle Großkunden laufen über E.ON Ruhrgas, der Vertrieb an Endkunden wird von konzerneigenen Market Units übernommen. Insgesamt hat das Unternehmen Produktionsstandorte in Europa, Nordamerika und Russland und führt zusätzlich zusammen mit Partnern Geschäfte in Brasilien und der Türkei. Seit Herbst 2016 konzentriert sich E.ON auf die Bereiche Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen. Das Kerngeschäft der konventionellen Ennergieerzeugung wird seither vom abgespaltenen Unternehmen Uniper durchgeführt. 2018 wurden die Anteile an der abgespaltenen Uniper an den finnischen Versorger Fortum verkauft. E.ON steht vor der Übernahme des Versorgers innogy. Dabei sollen die Verteilnetze des Versorgers an E.ON übergehen; im Tausch dafür erhält der Konkurrent RWE, Haupt-Anteilseigner der innogy, das Geschäft um Erneuerbare Energien beider Unternehmen. Im Juni 2020 wurde die Verschmelzung von innogy mit E.ON abgeshlossen.

