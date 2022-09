EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittwochmittag

Die EON SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,29 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,33 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,21 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.453.045 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Gewinne von 33,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,72 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,49 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,27 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.338,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 14.638,00 EUR eingefahren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,922 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

