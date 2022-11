EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 9,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 9,15 EUR. Mit einem Wert von 9,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.924 EON SE-Aktien.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,20 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 25,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 23.338,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,10 Prozent gesteigert.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

