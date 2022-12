EON SE Aktie News: EON SE legt am Vormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:22 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 9,16 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 86.883 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 25,80 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,76 EUR.

Am 09.11.2022 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.748,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,927 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images