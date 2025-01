EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag nach

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 10,94 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,94 EUR. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,93 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,07 EUR. Zuletzt wechselten 1.740.454 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 20,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 4,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,89 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.11.2024. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EON SE am 26.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

