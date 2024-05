EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Abschlägen

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 12,59 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 12,59 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,59 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 520.783 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,03 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 20,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,24 EUR.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR – eine Minderung von 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,54 Mrd. EUR eingefahren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie profitiert: Fitch Ratings sieht bei E.ON ein "solides Geschäftsmodell"

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer