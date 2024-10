EON SE Aktie News: EON SE gibt am Nachmittag ab

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 12,71 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 12,71 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.240.620 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,73 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,34 Prozent.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. EON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

