EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Vormittag Verluste

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,89 EUR. Bei 12,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264.671 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,13 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 10,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,59 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,79 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,27 Prozent zurück. Hier wurden 16,88 Mrd. EUR gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: DAX zum Start knapp behauptet