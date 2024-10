EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag höher

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 12,98 EUR.

Das Papier von EON SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,98 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 12,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 45.732 EON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 15,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 14.08.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.11.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.



