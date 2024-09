EON SE Aktie News: EON SE fällt am Mittwochvormittag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 13,40 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 13,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,38 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,40 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 135.018 Aktien.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,16 Prozent.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,79 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 16,88 Mrd. EUR, gegenüber 18,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,27 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

