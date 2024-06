EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 12,55 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 12,55 EUR. Bei 12,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.291 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 16,89 Prozent Luft nach unten.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,554 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,29 EUR an.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach -0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 22,64 Mrd. EUR, gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

