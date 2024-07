EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

EON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 12,78 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,78 EUR abwärts. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,74 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,82 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 399.503 Aktien.

Bei 13,48 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 5,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,553 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,29 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 22,64 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 33,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

