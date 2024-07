EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 12,83 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 12,83 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,74 EUR nach. Mit einem Wert von 12,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 899.341 Stück.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 13,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,07 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR ab. Mit Abgaben von 18,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,553 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,29 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 22,64 Mrd. EUR, gegenüber 33,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus