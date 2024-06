EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 12,35 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 12,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,35 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 663.633 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,55 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,554 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,64 Mrd. EUR.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

