EON SE Aktie News: EON SE steigt am Vormittag

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,20 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 11,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.183 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,28 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 53,78 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,18 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 34.067,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.047,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,904 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

